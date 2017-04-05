Тарасова пожаловалась на травлю

Татьяна Тарасова заявила, что против нее «организована травля». Цель кампании - сместить ее с должности телекомментатора телеканала «Матч-ТВ». Об этом заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию заявила в интервью РБК

«Я считаю, что это организованная травля, потому что я по телевидению говорю то, что я вижу», — заявила Тарасова.

Тарасова добавила, что считает организатором травли члена технического комитета по танцам на льду Международного союза конькобежцев Аллу Писееву. Тренер добавила, что в случае, если руководство телеканала не устраивает профессиональный уровень ее работы, «пусть найдут человека, который туда подходит». Писеева в ответ на обвинения в свой адрес заявила, что «крайне удивилась» заявлению Тарасовой.

«Я польщена очередным проявлением внимания со стороны Татьяны Анатольевны Тарасовой, однако меня удивляет само предположение, что я имею возможность манипулировать мнением депутата Государственной думы , олимпийской чемпионки Ирины Константиновны Родниной », — заявила Писеева.

31 марта депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что «телекомментаторы должны быть профессионалами своего дела, а не просто трепачами». В ответ Тарасова назвала Роднину «человеком далеко не умным».

Подопечные Татьяны Тарасовой выиграли порядка 50 золотых медалей чемпионатов мира и Европы и восемь золотых олимпийских наград. Роднина также была ученицей Тарасовой.