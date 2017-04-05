Путин заявил об угрозе терактов для всех стран СНГ

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями органов безопасности стран СНГ заявил, что террористические атаки угрожают практически всем странам СНГ. Об этом сообщает РИА Новости

«Мы видим, что ситуация, к сожалению, не улучшается. И самое лучшее подтверждение этому – недавние трагические события в Санкт-Петербурге. В результате террористического акта погибли люди, много пострадавших», — сказал Путин.

Глава государства также отметил, что помимо терроризма, странам также угрожают организованная преступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил на внутриполитическую ситуацию.

В понедельник, 3 апреля, в Санкт-Петербурге в метро произошел взрыв на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». Сообщалось, что в результате происшествия погибли 14 человек, 49 пострадавших остаются в больницах. Еще один взрыв на станции «Площадь Восстания» удалось предотвратить.