Появилось новое эффектное видео работы ТОС-1А "Солнцепек" в Сирии

В Сети появилось очередное видео применения ТОС-1А "Солнцепек" против террористов.

Как сообщает агентство ANNA-News, выложившее ролик на YouTube, тяжелая огнеметная система используется в районе Пальмиры.

На видео показано, как "Солнцепек" готовится к стрельбе и производит наводку на цель, а затем открывает огонь. Под обстрел попадает высота, на которой, судя по всему, находятся позиции террористов. При этом огонь ведется не залпом, а одиночными выстрелами.

ТОС-1А "Солнцепек" разработана на базе танка Т-72А. Боевая масса машины - 44,3 тонны. На бронированном танковом шасси размещена платформа с 24 направляющими трубами для запуска реактивных снарядов калибра 220 миллиметров. При стрельбе могут использоваться зажигательные и термобарические боеприпасы. Максимальная дальность выстрела составляет шесть километров.

На машине имеется пулемет РПКС-74 калибра 5,45-миллиметров. Экипаж "Солнцепека" состоит из трех человек.