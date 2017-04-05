Соседи смертника Джалилова: перед терактом вся семья исчезла

Соседи родителей Акбаржона Джалилова, предполагаемого смертника из петербургского метро, заявили, что вся его семья исчезла перед терактом. Об этом сообщает агентство 24.kg

Соседи Джалиловых по микрорайону Амир-Тимур в городе Ош охарактеризовали эту семью как «очень положительную и дружную». У Джалиловых трое детей, младший из которых пока живет с родителями. В этом году он должен закончить школу. Старшая сестра подозреваемого живет с мужем.

«Накануне сообщения о теракте в Петербурге вся семья исчезла, включая младшего Аброржона», - заявили собеседники агентства.

Дядя подозреваемого террориста Имаджон Джалилов заявил, что его племянник регулярно посещал мечеть, но не демонстрировал экстремистских взглядов.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». Еще одну бомбу нашли на станции «Площадь Восстания», позже устройство обезвредили.

Жертвами взрыва стали 14 человек, еще 62 пассажира пострадали. Следственный комитет РФ возбудил по факту случившегося дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

СМИ писали, что бомбу привел в действие террорист-смертник из Средней Азии. По предварительным данным, он имел связи с сирийскими боевиками. Госкомитет национальной безопасности Киргизии идентифицировал личность предполагаемого смертника, тело которого нашли в центре взрыва. Им оказался Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, уроженец Оша. СК РФ также назвал его подозреваемым в совершении теракта.

Сообщалось, что отец Джалилова является гражданином России. В 2011 году он забрал сына с собой в Петербург. Там они оба работали в автомастерской. Кроме того, Акбаржон Джалилов подрабатывал в суши-баре. Позже он тоже получил российское гражданство.