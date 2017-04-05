Пропустивших смертника в метро могут обвинить в халатности

В рамках расследования о теракте в метрополитене Санкт-Петербурга обвинения в халатности могут предъявить сотрудникам метро и полицейским, сообщает газета «Коммерсант».

Сотрудники службы безопасности должны следить за показаниями металлодетекторов, которые установлены у входов на станции. Отмечается, что исправный металлодектор должен был обязательно сработать при проносе двух огнетушителей, заполненных шариками и взрывчаткой.

Также, согласно инструкциям, сотрудники метрополитена вместе с полицейскими должны уметь по внешнему виду определять пассажиров, которые могут относиться к группе риска. С подозрительными личностями они должны проводить беседы и тщательно их досматривать.

Кроме того, представители фракций "Справедливая Россия" "Яблоко" потребовали от губернатора города Георгия Полтавченко отчитаться о средствах, которые были потрачены на системы безопасности в метрополитене.

Они просят доложить об эффективности металлодетекторов, на закупку которых в 2015 году было потрачено около 60 миллионов рублей. Также депутаты просят предоставить данные о числе предотвращенных терактов и рассказать о мерах безопасности, которые планируется принять после теракта.

В понедельник, 3 апреля, в Санкт-Петербурге в метро произошел взрыв на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». Сообщалось, что в результате происшествия погибли 14 человек, 49 пострадавших остаются в больницах. Еще один взрыв на станции «Площадь Восстания» удалось предотвратить. Правоохранители обезвредили бомбу, замаскированную под огнетушитель.