Стала известна причина смерти сенатора Тюльпанова

«Причиной смерти сенатора, согласно заключению судмедэкспертизы, является «острая сердечная недостаточность и другие формы острой ишемической болезни сердца», - заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что сенатор поскользнулся и ударился головой в бане в Кировском районе Санкт-Петербурга.

Вадим Тюльпанов скончался 4 апреля в возрасте 52 лет. С 2003 по 2011 год Вадим Тюльпанов занимал должность председателя Законодательного собрания города. В Совет Федерации был избран в 2014 году от Ненецкого автономного округа.

Гражданская панихида по Тюльпанову состоится 7 апреля в ротонде Мариинского дворца. Отпевание пройдет в церкви Воскресенского Новодевичьего монастыря. Тюльпанова похоронят на Новодевичьем кладбище Петербурга.