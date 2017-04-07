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Пентагон: США старались избежать жертв среди военных РФ
Военнослужащие США старались избежать жертв при авиаударе по сирийской военной авиабазе Шайрат в провинции Хомс. По заявлению Пентагона, для этого были приняты необходимые меры предосторожности, сообщает РИА Новости.
«Американские военные приняли меры предосторожности для минимизации риска для российских и сирийских военных, находившихся на базе», — указано в сообщении.
В ночь на пятницу, 7 апреля, военные силы США нанесли удар по аэродрому в западной Сирии. Сообщалось, что было выпущено 59 ракет «Томагавк».
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ Виктор Озеров заявил, что этот удар - акт агрессии против государства-члена ООН. Поэтому Россия потребует срочного созыва Совета безопасности ООН в связи с ночным ударом США.
Ракетный удар был ответом американской стороны на предполагаемое применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб во вторник, 4 апреля. Сирийская армия отвергла обвинения о свой причастности к инциденту.
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