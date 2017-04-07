Пентагон: США старались избежать жертв среди военных РФ

Военнослужащие США старались избежать жертв при авиаударе по сирийской военной авиабазе Шайрат в провинции Хомс. По заявлению Пентагона , для этого были приняты необходимые меры предосторожности, сообщает РИА Новости

«Американские военные приняли меры предосторожности для минимизации риска для российских и сирийских военных, находившихся на базе», — указано в сообщении.

В ночь на пятницу, 7 апреля, военные силы США нанесли удар по аэродрому в западной Сирии. Сообщалось, что было выпущено 59 ракет «Томагавк».

Ракетный удар был ответом американской стороны на предполагаемое применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб во вторник, 4 апреля. Сирийская армия отвергла обвинения о свой причастности к инциденту.