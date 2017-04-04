В Сети появилось видео развертывания комплекса "Зоопарк-1М"

Съемки сделаны во время тактических учений артиллерийской части ВВО, дислоцированной в республике Бурятия.

Сами же учения проходили на забайкальском полигоне Цугол. В ходе тренировок отрабатываются навыки определения координат артиллерии противника и ее подавления.

По словам начальника пресс-службы округа Александра Гордеева, ракетно-артиллерийский комплекс наземной разведки "Зоопарк-1М" был взят на вооружение округа в этом году и на учениях используется впервые.

Система уникальна тем, что способна обнаруживать до 70 огневых позиций противника одновременно в течение первых 20 секунд после залпа. После этого выдается целеуказание артиллерийским подразделениям для огневого подавления вражеских позиций.