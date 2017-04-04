Лидера "Океана Эльзы" осудили за соболезнования России

Интернет-пользователи раскритиковали лидера украинской группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука , выразившегося соболезнования семьям жертв теракта в Петербурге. Об этом сообщает «Обозреватель».

«Ужасная новость из Питера... Искренние соболезнования семьям погибших от взрыва в метро!» - написал музыкант в своем твиттере.

Эти слова вызвали возмущение украинских пользователей, многие из которых назвали Вакарчука «лицемером» и заявили, что он «предал» солдат, воюющих в Донбассе с «пророссийскими ополченцами». «Ты кому «искренне» сочувствуешь, сегодня убили еще одного нашего воина», - написал один из них (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены). Другой подписчик заявил , что «только за март в АТО погибли 54 бойца», что «в 10 раз больше, чем в Питере», но Вакарчук про это ничего не сказал.

«НЕ поверила. Зашла и проверила... К чему тогда петь «Не твоя война»... Я реально думала, что у него есть четкая гражданская позиция, а тут сюрприз... Еще и на русском [написал]. Сочувствовать может каждый, но надо все же фильтровать то, что пишешь, если ты публичный человек и твои песни поют Наши Ребята там, на Войне, что совсем рядом!» - заявила еще одна пользовательница.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». Еще одну бомбу нашли на станции «Площадь Восстания», позже устройство обезвредили.