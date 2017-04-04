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Лидера "Океана Эльзы" осудили за соболезнования России
Интернет-пользователи раскритиковали лидера украинской группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука, выразившегося соболезнования семьям жертв теракта в Петербурге. Об этом сообщает «Обозреватель».
«Ужасная новость из Питера... Искренние соболезнования семьям погибших от взрыва в метро!» - написал музыкант в своем твиттере.
Эти слова вызвали возмущение украинских пользователей, многие из которых назвали Вакарчука «лицемером» и заявили, что он «предал» солдат, воюющих в Донбассе с «пророссийскими ополченцами». «Ты кому «искренне» сочувствуешь, сегодня убили еще одного нашего воина», - написал один из них (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены). Другой подписчик заявил, что «только за март в АТО погибли 54 бойца», что «в 10 раз больше, чем в Питере», но Вакарчук про это ничего не сказал.
«НЕ поверила. Зашла и проверила... К чему тогда петь «Не твоя война»... Я реально думала, что у него есть четкая гражданская позиция, а тут сюрприз... Еще и на русском [написал]. Сочувствовать может каждый, но надо все же фильтровать то, что пишешь, если ты публичный человек и твои песни поют Наши Ребята там, на Войне, что совсем рядом!» - заявила еще одна пользовательница.
Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». Еще одну бомбу нашли на станции «Площадь Восстания», позже устройство обезвредили.
Жертвами взрыва стали 14 человек, еще 62 пассажира пострадали. Следственный комитет РФ возбудил по факту случившегося дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).
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