"Спокойный пацан был": Знакомый предполагаемого террориста рассказал о работе с ним

Коллега предполагаемого исполнителя теракта в метрополитене Санкт-Петербурга Акбаржона Джалилова рассказал о подозреваемом, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По словам собеседника телеканала, он работал вместе с Джалиловым в суши-баре три года назад. Молодой человек был спокойным и не отличался подозрительным поведением. Источник отметил, что предполагаемый террорист даже не читал намаз в рабочее время, хотя был мусульманской веры.

«Мы вместе работали в суши-баре, тогда просто добавились "ВКонтакте". Три года назад мы с ним вместе работали, на тот момент спокойный пацан был. Работали, и все, больше ничего такого не было», – рассказал собеседник телеканала. В понедельник, 3 апреля, в Санкт-Петербурге в метро произошел взрыв на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». Сообщалось, что в результате происшествия погибли 14 человек, 49 пострадавших остаются в больницах.

Еще один взрыв на станции «Площадь Восстания» удалось предотвратить.