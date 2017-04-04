Все пострадавшие при взрыве в метро Петербурга опознаны

Глава НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелизде Валерий Парфенов заявил, что все пострадавшие в результате взрыва 3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга были опознаны. Об этом сообщает ТАСС

«Все пациенты опознаны», - сказал Парфенов.

Ранее на сайте Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу были опубликованы списки пострадавших. Среди пострадавших числились четыре женщины, личности которых не были установлены.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». Еще одну бомбу нашли на станции «Площадь Восстания», позже ее обезвредили.

По последним данным, при взрыве погибли 14 человек и еще 62 пострадали. Следственный комитет РФ возбудил по факту случившегося дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

СМИ писали, что бомбу привел в действие террорист-смертник из Средней Азии. По предварительным данным, он имел связи с сирийскими боевиками. Госкомитет национальной безопасности Киргизии идентифицировал личность предполагаемого смертника, тело которого нашли в центре взрыва. Им оказался Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, «уроженец Оша, а ныне гражданин России».

Также сообщалось, что по подозрению в подготовке теракта объявили в розыск двух человек, один из которых оставил бомбу на «Площади Восстания».