Черчесов: сборной России в нынешней ситуации невозможно подняться в рейтинге ФИФА

Сборной России невозможно подняться в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), учитывая, что она проводит только товарищеские матчи. Об этом на конференции Российского футбольного союза (РФС) заявил главный тренер команды Станислав Черчесов

Обновленный рейтинг ФИФА был опубликован на этой неделе - сборная России опустилась на 61-е место, повторив личный антирекорд. Сборная России как страна - хозяйка предстоящего чемпионата мира 2018 года не участвует в отборочном турнире мирового первенства, а официальные матчи учитываются с большим коэффициентом, чем товарищеские. При составлении рейтинга учитываются все встречи команды - официальные и товарищеские.

"Если он (рейтинг ФИФА) есть, значит, к нему надо относиться серьезно. С другой стороны, мы пока не можем разобраться, как он составляется. Подниматься вверх в таких условиях невозможно", - сказал Черчесов.

Тренер также отметил, что смена поколений в сборной России - не самоцель, а необходимость.

После неудачного для сборной России чемпионата Европы 2016 года состав команды обновился. В частности, паузу в выступлениях за сборную взяли защитники - 37-летний Сергей Игнашевич и 34-летний Василий Березуцкий

"Наступила смена поколений, мы делаем это плавно. Если на чемпионате Европы мы были одной из самых возрастных команд, то сейчас возраст уменьшили. Но это не самоцель, а необходимость", - подчеркнул Черчесов.

"Не было некоторых игроков, которых мы бы хотели видеть. Но мы принципиально не говорим об этом как о проблеме. Это рабочие вопросы. Не надо употреблять слово "проблема", иначе они действительно появятся", - добавил он.

При Черчесове, который возглавил сборную России прошлым летом, команда провела семь контрольных матчей, в который два раза выиграла, дважды сыграла вничью и три раза проиграла.

"Все соперники были высокого уровня, венцом стал матч с бельгийцами (встреча в Сочи завершилась со счетом 3:3 - прим. ТАСС). Сами футболисты были довольны спаррингами, потому что на их фоне можно себя проявить", - отметил Черчесов.

Правила подсчета рейтинга ФИФА

В рейтинге ФИФА учитываются только результаты матчей, сыгранных за последние 48 месяцев. Чтобы придать большее значение недавним играм, применяются следующие коэффициенты: для матчей, прошедших менее 12 месяцев назад, - 1, для игр, состоявшихся 12-24 месяца назад - 0,5, 24-36 месяцев назад - 0,3, 36-48 месяцев назад - 0,2.

Баллы за каждый сыгранный матч начисляются по формуле "P = M x I x T x C".

М в данной формуле - начисляемые очки: 3 очка - за победу, 1 - за ничью, 0 - за поражение, победа в серии послематчевых пенальти оценивается в 2 очка, поражение - в 1. I - важность матча: коэффициент товарищеских игр равен 1, отборочных - 2,5, континентальных первенств и Кубка конфедераций - 3, чемпионата мира - 4. T - сила соперника, которая определяется так: сила первой команды рейтинга оценивается в 200, сила команд, занимающих места со второго по 149-е - от 199 до 51, а сила любой из сборных, занимающих места ниже 150-го, равна 50. С - сила конфедерации: за победу над сборной из Южной Америки баллы умножаются на 1, из Европы - 0,99, Африки, Азии, Океании, Северной и Центральной Америки - 0,85.