В Петербурге задержали вербовщиков террористов из Средней Азии

В Санкт-Петербурге полицейские задержали шестерых уроженцев Средней Азии, подозреваемых в вербовке людей для совершения терактов. Об этом сообщается на официальном сайте управления СК по Петербургу.

Пока у следствия нет данных, связаны ли эти люди со смертником, устроившим взрыв в метро.

По версии СК, задержанные с ноября 2015 года вербовали в городе выходцев из республик Средней Азии «для совершения преступлений террористической направленности и вовлечения в деятельность» « Джебхат ан-Нусры » и «Исламского государства» (запрещенные в России террористические организации).

«Кроме того, соучастники стремились привлечь вербуемых к деятельности иных незаконных вооруженных формирований, в том числе на территории иностранных государств», - отмечается в сообщении СК.

Сейчас правоохранители проводят обыски в местах проживания подозреваемых. Они уже изъяли у них исламистскую экстремистскую литературу, а также «предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела».

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». Еще одну бомбу нашли на станции «Площадь Восстания», позже устройство обезвредили.

Жертвами взрыва стали 14 человек, еще 62 пассажира пострадали. Следственный комитет РФ возбудил по факту случившегося дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).