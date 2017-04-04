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Опубликовано видео расстрела полицейских в Астрахани
СМИ опубликовали видео с камер служебного автомобиля ДПС, которые запечатлели момент убийства сотрудников ГИБДД. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании двоих подозреваемых.
Видео принадлежит газете «Волга».
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