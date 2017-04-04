Спецслужбы Киргизии назвали имя исполнителя теракта в метро

Уроженец Киргизии мог быть исполнителем теракта в Петербурге. Об этом "Интерфаксу" заявил представитель Госкомитета национальной безопасности республики Рахат Сулайманов.

Сулайманов отметил, что возможный исполнитель теракта является гражданином РФ. По данным РБК , его зовут Акбаржон Джалилов, он уроженец Оша.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». Еще одну бомбу нашли на станции «Площадь Восстания», позже ее обезвредили.

По последним данным, при взрыве погибли 14 человек и еще 58 пострадали. Следственный комитет РФ возбудил по факту случившегося дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).