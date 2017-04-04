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Спецслужбы Киргизии назвали имя исполнителя теракта в метро
Уроженец Киргизии мог быть исполнителем теракта в Петербурге. Об этом "Интерфаксу" заявил представитель Госкомитета национальной безопасности республики Рахат Сулайманов.
Сулайманов отметил, что возможный исполнитель теракта является гражданином РФ. По данным РБК, его зовут Акбаржон Джалилов, он уроженец Оша.
Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». Еще одну бомбу нашли на станции «Площадь Восстания», позже ее обезвредили.
По последним данным, при взрыве погибли 14 человек и еще 58 пострадали. Следственный комитет РФ возбудил по факту случившегося дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).
Источники СМИ в правоохранительных органах сообщили, что бомбу привел в действие террорист-смертник из Средней Азии. По предварительным данным, он имел связи с сирийскими боевиками. Также сообщалось, что по подозрению в подготовке теракта объявили в розыск двух человек, один из которых оставил бомбу на «Площади Восстания».
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