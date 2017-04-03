СК: машинист принял верное решение не останавливать поезд после взрыва

Машинист поезда Санкт-петербургского метрополитена, где произошёл взрыв, принял решение не останавливать поезд.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.

В ведомстве подчеркнули, что данное решение, возможно, помогло избежать ещё большего количества жертв.

В понедельник, 3 апреля, в Петербургском метрополитене произошёл взрыв. Согласно официальной информации НАК, жертвами инцидента стали девять человек, ещё 20 получили ранения. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего и рассматриваются различные версии — от бытовой до теракта.