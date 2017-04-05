Москвичей ждет похолодание

На этой неделе в Москве самым теплым днем станет четверг, а воскресенье – самым холодным. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина , сообщает «Российская газета».

Согласно прогнозу специалистов, в четверг, 6 апреля, воздух в столице прогреется до 10-15 градусов. Также в этот день ожидается небольшой дождь. В пятницу, 7 апреля, погода несильно изменится, столбик термометра опустится всего на пару градусов.

В субботу, 8 апреля, специалисты прогнозируют до 5-10 градусов тепла, а в ночь на воскресенье, 9 апреля, ожидается до 2 градусов мороза. Днем же температура воздуха в Москве составит плюс 2-7 градуса.

Также, по словам специалиста, москвичам на этой неделе нужно быть готовыми к дождю и мокрому снегу.