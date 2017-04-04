Кремль назвал теракт в Петербурге вызовом для россиян и Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что совершение теракта в Санкт-Петербурге во время визита в город Владимира Путина «заставляет задуматься». Об этом сообщает РИА Новости.

Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, не воспринимают ли власти теракт в петербургском метро как личный вызов президенту. «Любой террористический акт, который происходит в стране, является вызовом для каждого россиянина, включая главу государства, включая нашего президента», - заявил Песков.

В то же время пресс-секретарь президента признал, что совершение теракта в день визита Путина «заставляет задуматься и обращает на себя внимание». «Это предмет для анализа специальных служб», - заключил Песков.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». Еще одну бомбу нашли на станции «Площадь Восстания», позже ее обезвредили.

Жертвами взрыва стали 14 человек, еще 62 пострадали. Следственный комитет РФ возбудил по факту случившегося дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).