Суд признал обоснованным банкротство Ильи Резника

В понедельник, 3 марта, арбитражный суд Москвы признал банкротство артиста и основателя сети обувных магазинов Carlo Pazolini Ильи Резника обоснованным и ввел процедуру реструктуризации его долга. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд включил в реестр требований кредиторов задолженность Ильи Резника перед Автоторгбанком в размере около 660,3 млн руб.

На прошлом заседании суда представитель АТБ-банка заявил, требование о признании Резника банкротом основано на решении суда о задолженности артиста в 10,2 млн долларов как поручителя по кредиту, который ранее был выдан АО «Фирма Анта», владельцу товарных знаков, под которыми работает ритейлер Carlo Pazolini.