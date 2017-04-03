Елене Воробей отказали во въезде на Украину

Российскую актрису Елену Воробей не пустили на Украину, где должна была состояться премьера комедии с ее участием. Об этом актриса рассказала в своем микроблоге в Instagram

«Вот сижу в аэропорту города Киева. Неприятная, конечно, ситуация — не выпустили меня из здания аэропорта. Очень жаль киевлян, зрителей, которые купили билеты и собирались сегодня посмотреть классную премьеру», — сказала Воробей.

По словам актрисы, чиновники и власть – это одно, а люди ни в чем не виноваты.

«Закон о том, кто сюда может въезжать, а кто нет очень напоминает мне Берлинскую стену и палестино-израильские отношения. В общем ничего хорошего», - добавила Воробей.

В 2015 году Министерство культуры Украины составило список российских и мировых деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности Украины».