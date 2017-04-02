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В прокуратуре Украины объяснили подозрения против РФ после убийства Вороненкова
Боец Нацгвардии Павел Паршов, которого Киев считает убийцей экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, за несколько недель до покушения находился на территории ДНР. Такие данные привел генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью немецкому изданию Bild. «Ранее он был нацгвардейцем МВД Украины. 6 марта убийца находился в городе Донецк. Это дало президенту и мне основания подозревать Россию. Национальным гвардейцам, в том числе бывшим, запрещено находиться в этом районе. Мы обыскали квартиру, где убийца остановился с двумя другими людьми. В интересах проводимого расследования, я не могу рассказать больше», - сказал Луценко.
При этом он не стал объяснять, каким образом киевская прокуратура могла «обыскать» квартиру в городе, который расположен на территории ДНР.
Отметим, что киевские власти уже в день убийства принялись обвинять Россию в причастности к гибели бывшего депутата. Когда стало известно, что преступником был нацгвардеец, Киев выдвинул версию, что его завербовали. В Кремле данные утверждения назвали абсурдными.
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