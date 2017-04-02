В прокуратуре Украины объяснили подозрения против РФ после убийства Вороненкова

При этом он не стал объяснять, каким образом киевская прокуратура могла «обыскать» квартиру в городе, который расположен на территории ДНР.

Отметим, что киевские власти уже в день убийства принялись обвинять Россию в причастности к гибели бывшего депутата. Когда стало известно, что преступником был нацгвардеец, Киев выдвинул версию, что его завербовали. В Кремле данные утверждения назвали абсурдными.