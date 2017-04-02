Колумбийский футболист забил мяч в девятку ударом через себя

В чемпионате Мексики по футболу забили необычно красивый гол – в падении через себя. Отличился полузащитник клуба «Тихуана» колумбиец Авилес Уртадо. Он забил мяч в матче против команды «Атлас». Видео гола появилось в Twitter. https://twitter.com/Footy_Says/status/848434728512389120 Мяч был забит с углового на 15-й минуте встречи. Подача пришлась точно на Уртадо, который сумел сложиться и пробить из неудобного положения. Мяч угодил в девятку.

Итоговый результат встречи - 3:3, в матче Уртадо отличился еще одним голом. «Тихуана» сейчас занимает 4-е место в турнирной таблице.