Свадебный кортеж заблокировал движение в Москве

Свадебный кортеж с автомобилем Rolls-Royce во главе мешал движению в центре Москвы столице. Видеозапись произошедшего опубликовал Life

Процессия из автомобилей заняла несколько рядов, мешая движению остальных машин. За Rolls-Royce, ехали несколько BMW, а за ними Toyota Camry и Lada. Как написал один из комментаторов видео, «зеркала — расходный материал на свадьбах».

Машины из кортежа в шутку соревновались между собой за право ехать за молодожёнами. Инцидент мог произойти 1 апреля.

В январе полиция начала проверку после размещения в СМИ видеоролика со свадебным кортежем, грубо нарушающим ПДД в районе проспекта Вернадского. Женихом оказался полицейский из Новой Москвы. Во главе кортежа ехал люксовый автомобиль BMW, который сопровождали автомобили Bentley, Mercedes-Benz Gelandewagen, Cadillac Escalade, Toyota и BMW. Жених находился в белом внедорожнике Cadillac Escalade, перед которым ехал задним ходом BMW.