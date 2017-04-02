При мощном взрыве "Газели" на севере Москвы пострадали восемь машин

Сотрудники МЧС проверяют информацию о мощном взрыве, который произошел на улице 800-летия Москвы, расположенной на севере столичного мегаполиса. Как стало известно РЕН ТВ, в инциденте пострадали 8 расположенных неподалеку машин.

По предварительным данным, в результате взрыва возник пожар - пламя перекинулось на соседнюю машину, а общая площадь возгорания достигла 30 квадратных метров.

Уточняется, что при взрыве никто не пострадал. Однако предстоит уточнить информацию, касающуюся обстоятельств инцидента.