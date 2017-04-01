СК опроверг снятие ареста с имущества Васильевой

О возврате находившегося под арестом имущества информационное агентство сообщило со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Распространяемая в СМИ информация со ссылкой на неизвестные источники якобы о возврате Евгении Васильевой арестованного имущества не соответствуют действительности. Следствием еще в ходе расследования уголовного дела были арестованы счета, драгоценности, недвижимость и картины, принадлежавшие Евгении Васильевой», — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко , передает РИА Новости

Между тем, СМИ ровно год назад уже писали о возврате имущества Васильевой. Издание «Ура.ру» сообщило о тех же 6 объектах недвижимости, среди которых квартира в доме в Молочном переулке и парковочное место, что упоминались сегодня.