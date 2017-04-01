Корреспондент CNN не оценил шутку МИД России об «автоответчике» с хакерами

Корреспондент CNN Мэтью Чанс слишком всерьёз принял шутливую запись «автоответчика», размещённую на официальной странице в Facebook российского МИД , в которой предлагаются «услуги хакеров». Об этом он сам рассказал в эфире телеканала.

«Это попытка отшутиться от очень серьёзных обвинений, с которыми России приходится иметь дело в последние несколько месяцев. Они касаются её предположительного вмешательства в американский политический процесс и её предположительных попытки повлиять на итоге президентских выборов. Разумеется, они категорически отрицают эти обвинения», — заявил Чанс в эфире CNN.

Он отметил, что Россия «пытается уклониться от этой проблемы с помощью юмора».

«Конечно, сегодня 1 апреля — День дурака — и очевидно, это попытка внести в него свою лепту. Люди в Соединённых Штатах, разумеется, смеяться не будут. Идёт серьёзное расследование в палате представителей и сенате, которые рассматривают возможные взаимодействия между американскими чиновниками и русскими в преддверии президентских выборов», — добавил Чанс.

Ранее МИД России разместил на своей официальной странице в Facebook шуточный «автоответчик для российских дипломатических миссий за рубежом». В записи «автоответчик» предлагает «заказать звонок российского дипломата», «воспользоваться услугами русских хакеров» или обратиться «по вопросам вмешательства в выборы».