CNN: россияне устроились поудобнее и следят за цирком в США

В России по-разному воспринимают политическую ситуацию в США, передаёт CNN. Одни испытывают негативные эмоции из-за того, что некоторые силы в Вашингтоне пытаются использовать её для достижения собственных целей, цитирует ИноТВ перевод материалов CNN.

Другие – спокойно наблюдают за этим «американским цирком», будучи уверенными в политической стабильности собственной страны, отмечает корреспондент телеканала. По мнению старшего международного корреспондента CNN Мэтью Чанса, России не привыкать к тому, что ее постоянно выставляют пугалом в американской политике. Но на этот раз ситуация достигла апогея. В стране инициированы расследования о вмешательстве России в политическую систему США во время выборов. Российские власти все отрицают.

Как констатирует журналист, с одной стороны, русские очень расстроены тем, что их пытаются сделать козлами отпущения в этой ситуации. С другой стороны, в России есть и те, кто, «устровшись поудобнее, наблюдают за творящимся в США цирком. И, вероятно, они думают: «Ну да, может быть, у нас в России и есть недостатки, но зато есть стабильность, которой сейчас не хватает США».