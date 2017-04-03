Тарасова ответила на критику Родниной

Так Тарасова ответила на обвинения в непрофессионализме со стороны Родниной. «Я не отвечаю ей никогда, я выше этого. Мне все равно, что она по этому поводу говорит, потому что миллионы людей пишут и благодарят за то, что я комментирую. Я вообще её давно не воспринимаю», - подчеркнула тренер.

Тарасова также отметила, что у «людей, работающих в Государственной Думе , есть очень много вопросов, на которые они должны ответить перед российским народом». «А за свои комментарии отвечу я. Меня ее высказывания не интересуют», - заключила она.

Ранее Роднина заявила, что выступления спортсменов-профессионалов должны освещать комментаторы-профессионалы, «а не просто трепачи». По мнению бывшей фигуристки, «Татьяна Анатольевна у микрофона все время вспоминает – кого она тренировала, а кого не тренировала, к кому она хорошо относилась, а к кому – плохо». «А это не комментаторская работа, это называется байки», - подчеркнула Роднина.