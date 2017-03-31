В Нью-Йорке прогремел мощный взрыв

В Нью-Йорке произошел сильный взрыв. Ударная волна разбила стекла витрин у книжного магазина рядом с Юнион-сквер. Об этом сообщает The Daily Mail

Взрыв произошел в подземном коллекторе, после чего из-под люков повалил черный дым. Инцидент произошел на пересечении Бродвея и Восточной 12-й улицы. Жители близлежащих домов были эвакуированы. На место происшествия прибыли экстренные службы города. На момент написания новости о жертвах ничего не сообщалось. По предварительным данным, произошел взрыв бытового газа.