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В Киеве уверены, что запрет въезда Самойловой на Украину не приведёт к бойкоту Евровидения
Участники конкурса «Евровидение-2017» не будут его бойкотировать из-за запрета въезда на Украину российской участнице Юлии Самойловой. «Приедет Россия с другим участником — пожалуйста, мы обеспечим безопасность, нормальное пребывание и всё, что нужно в таких случаях. Не приедет — 42 участника примут участие, и они будут довольны», — заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в программе «Гуманитарное пространство» на эфире «Украинского радио».
Накануне появилась информация о том, что гендиректор европейского вещательного союза Ингрид Делтерне обратилась к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с предупреждением о том, что ситуация, сложившаяся вокруг российской участницы «Евровидения», негативно отражается на репутации страны и может привести к отказу ряда стран от участия в конкурсе.
Ранее Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд в страну на три года из-за посещения Крыма.
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