Лукашенко рассказал о достижениях Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем обращении к белорусам и россиянам по случаю Дня единения народов Белоруссии и России призвал не воспринимать достижения Союзного государства как данность, сообщила в субботу пресс-служба белорусского лидера.

"Преимущества союзной интеграции неоспоримы. Мы вместе вносим большой вклад в обеспечение социальных гарантий и равенства прав белорусов и россиян, а также углубление двусторонних гуманитарных связей. Высокий уровень доверия позволяет нам тесно взаимодействовать в сфере внешней политики и безопасности", — говорится в обращении.

Отмечается, что "за сравнительно короткий отрезок времени союзный проект раскрыл огромный созидательный потенциал для дальнейшего развития экономик Белоруссии и России". "Сплоченные тесными кооперационными связями, взаимодополняемостью наших промышленных и аграрных комплексов, прочными контактами на уровне регионов, мы должны еще более настойчиво и последовательно добиваться создания полноценного единого экономического пространства, устранения всех барьеров, препятствующих развитию нашей интеграции", — считает Лукашенко.

"Однако масштаб достижений не должен восприниматься как данность. Различного рода испытания на прочность обнаруживают их хрупкость. Поэтому совместными усилиями мы сможем эффективно преодолеть трудности, которые диктует нам мировая повестка дня, открыть новые возможности для подъема национальных экономик, повышения благосостояния наших народов и государств", — добавил он.

Лукашенко подчеркнул, что "День единения — символ непреходящей ценности белорусско-российской дружбы". "Историческая память и взаимная поддержка всегда были для нас выше любых меркантильных или тактических соображений, и наш общий долг — хранить верность этому судьбоносному выбору, отвечающему ожиданиям и устремлениям народов Белоруссии и России", — подчеркнул белорусский президент.

День единения народов России и Белоруссии отмечается ежегодно 2 апреля. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран.