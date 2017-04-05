Если представительницу России Юлию Самойлову допустят до участия в "Евровидении", конкурсант из Австрии покажется на ее фоне "скучным разогревом" и не попадет в финал, пишет Der Standard.

Несмотря на то, что австрийский участник Натан Трент приятной внешности, у песни запоминающийся мотив и на нее сняли красивый клип, в целом его выступление выглядит слабо, уверен автор статьи. Он отмечает, что Трент будет петь в полуфинале вторым, а первые конкурсанты запоминаются хуже всего.

Еще одну проблему автор материала увидел в том, что после австрийского исполнителя может выступить россиянка Юлия Самойлова с песней Flame is burning. "Это вызывает еще большую обеспокоенность", — говорится в статье.

Певице из России запретили въезд на территорию Украины, но Европейский вещательный союз настаивает на пересмотре решения и пытается оказать давление на Киев.

"Пока что у Самойловой нет визы, но, если ей все-таки позволят участвовать в конкурсе, то номер Трента рискует стать всего лишь скучным разогревом, ведь все будут ждать ту самую певицу, которая вызвала политическую шумиху", — говорится в статье.

Австрийская делегация оказалась в неприятном положении, и ей остается втайне надеяться, что Самойлову не допустят до участия в "Евровидении", резюмирует автор.