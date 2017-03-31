"В Кремле не следят": Песков об учениях США с "русскими" статистами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не следит за учениями США, этим занимается военная разведка, сообщает РИА Новости

«В Кремле не следят, у нас есть специальные службы, есть разведка, есть военная разведка. Убежден, что они обладают всей возможной информацией», - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что немецкое кадровое агентство Optronic HR занимается поиском русскоговорящих статистов, которые смогут принять участие в тренировочных учениях армии США в Германии. Плата за такую работу составит от 80 до 120 евро в день.

Официальный представитель Совместного многонационального центра по подготовке военнослужащих в Германии капитан Сухопутных сил США Крис Брэдли заявил, что русскоговорящие статисты на учениях дислоцированных в Германии войск США обеспечивают комплексность сценариев, которые не являются подготовкой к каким-либо боевым действиям.

«Эти сценарии не являются подготовкой к чему-либо, но нацелены на то, чтобы американские солдаты и союзники были готовы решать весь спектр проблем, с которыми они могут столкнуться в мире», - сказал он.

Учения начнутся 26 апреля на полигоне Хоэнефельс около немецкого Нюрнберга.