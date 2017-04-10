Россия разочаровалась в сделке с ОПЕК

Он рассказал, что результаты оказались «чуть меньше, чем мы бы хотели». Москва, по его словам, рассчитывала на повышение цен на нефть до 55-60 долларов за баррель. Однако Дворкович отметил, что в любом случае сделка была правильным решением, так как ценам удалось стабилизироваться и при этом на более высоком уровне, чем было ранее до ее заключения.

Это заявление о договоренностях с ОПЕК - первое официальное критическое высказывание со стороны российских чиновников.

Примерно через месяц российские власти должны сформулировать позицию по поводу дальнейшего продления договоренности на второе полугодие.

Изначально предполагалось, что сокращение добычи должно продолжаться, пока уровень коммерческих запасов нефти в мире не снизится до средних значений за пять лет. Однако достичь цель пока не удалось и не удастся еще долгое время, даже несмотря на сокращение запасов.

Заседание ОПЕК, на котором будет обсуждаться возможность продления соглашения о добычи, состоится 25 мая в Вене.