Археологи нашли тайную комнату в центре Москвы

В центре Москвы у основания Китайгородской стены археологи нашли тайную комнату XVI века. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Находка была сделана археологами во время наблюдения за подготовительными работами по программе «Моя улица». Всего в ходе работ было обнаружено более 150 артефактов. «Главным открытием стал «слух» у основания Китайгородской стены. «Слух» — это специальная тайная комната, которая помогала защитникам Москвы в XVI веке подслушивать неприятеля по ту сторону крепостного сооружения», - говорится в сообщении мэрии.

В мирное время «слух», который, скорее всего, был частью Богословской башни, могли использовать для хранения припасов.

В столичном археологическом бюро рассказали, что большая часть находок, сделанных в районе Лубянской и Новой площади, – это керамика XVIII–XIX веков. «Также было найдено около десятка медных монет, свинцовые торговые пломбы, множество железных бытовых изделий (ножи, гвозди, обувные подковы), которые мы относим к тому же времени», - отметили археологи.

Район Лубянской площади стал одним из первых участков, где в 2017 году археологи начали проводить мониторинг подготовительных работ по программе «Моя улица». Археологический контроль будет вестись с апреля по сентябрь. Благодаря таким работам ранее в городе обнаружили более тысячи артефактов и фрагментов исторических сооружений.