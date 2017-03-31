Поставки SSJ-100 в Европу оказались под угрозой

Проблемы с сертификацией могут привести к прекращению экспорта самолетов SSJ 100 в Европу, в том числе для ирландской компании CityJet. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники.

Еще полтора года назад правительство приняло решение передать Росавиации полномочия МАК по сертификации самолетов. Однако, по данным газеты, Генпрокуратура выяснила, что за это время Минтранс так и не издал необходимые для передачи полномочий документы и не заключил международные соглашения. По словам собеседников издания, генпрокурор Юрия Чайка доложил об этом президенту РФ Владимиру Путину. Он попросил главу государства обязать правительство принять меры для ускорения процесса.

Из-за сложившейся ситуации авиационные власти Евросоюза отказались принимать экспортную документацию, выданную Росавиацией. По данным источников «Коммерсанта», производителям пришлось получать бумаги в МАК, который уже не имеет полномочий, чтобы не сорвать поставки за рубеж самолетов SSJ 100. Если бы сделки сорвались, российская сторона потеряла бы более миллиарда евро.

Источники газеты в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что экспорт самолетов в Европу все же может быть прекращен, если проблему не решить до середины апреля.

Собеседники издания в авиапроме отметили, что ответственность за задержки лежит и на Минтрансе, и на Росавиации, «запрещавшей эксплуатантам взаимодействовать с МАК».

В ноябре 2015 года члены Общественной палаты предложили правительству передать часть функций МАК Росавиации, Ространснадзору и Минтрансу. Такая инициатива была выдвинута после резонансного решения МАК об отзыве сертификатов на все Boeing 737 из-за катастрофы этого самолета в Казани в 2013 году.

Позже премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился перераспределить полномочия МАК между Минтрансом, Минпромторгом и Росавиацией.