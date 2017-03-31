Аксенов назвал Ялту «номером один по беспределу»

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что на сегодняшний день Ялта занимает первое место по беспределу в хаотичной застройке, сообщает «Крыминформ»

Об этом он рассказал в ходе встречи с главными архитекторами муниципальных образований региона.

«Могу сказать, что Ялта сегодня — номер один по беспределу в части хаотичной застройки, и думаю, что не только по Республике Крым», - сказал Аксенов.

Глава Республики объявил, что запрещает директору департамента архитектуры и градостроительства Ялты Владимиру Приступе подписывать любые официальные документы.

«С сегодняшнего дня, уважаемый господин Приступа, вы не подписываете ни одного поручения, ни одного документа, это я вам прямо запрещаю. По окончании работы рабочей группы, в которую вы войдете, так как будете предоставлять необходимые документы, посмотрим, насколько вы будете конструктивно сотрудничать, и затем будем решать вашу судьбу», - сказал он.

По словам Аксенова, рабочая группа совместно с сотрудниками правоохранительных органов проверит все новостройки. Всеми текущими вопросами будет заниматься градостроительный совет и лично новый главный архитектор Крыма Анна Царева.