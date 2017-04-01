В ДНР и ЛНР обвинили украинских силовиков в нарушении перемирия

Республики Донбасса обвинили Киев в срыве режима прекращения огня с полуночи 1 апреля. За сутки зафиксировано 86 обстрелов, сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на оперативное командование ДНР.

«За прошедшие сутки ВС Украины 86 раз нарушили режим прекращения огня, из них семь — с 00:00 первого апреля», — сказал собеседник агентства.

В ДНР говорят, что украинские силовики обстреляли 28 населенных пунктов из тяжелой артиллерии калибрами 152 и 122 мм. Также применялись танки, минометы, БМП, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие. Информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется.