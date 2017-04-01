СМИ узнали подробности дела замдиректора Эрмитажа

Поводом для уголовного дела Новикова послужили два госконтракта общей стоимостью 2,4 миллиарда рублей на реставрацию и приспособление для современного использования здания Запасного дома — «лабораторно-хранительского и административного корпуса».

Госконтракты на этом объекте на общую сумму 2,4 миллиарда рублей выполняло ЗАО «Балтстрой», топ-менеджеры которого проходят обвиняемыми в «деле реставраторов», связанном с хищениями на объектах Минкультуры

По версии следствия, в 2012 году Пирумов создал преступную группу, члены которой заключали государственные контракты с завышенной стоимостью реставрационных работ с целью хищения выделенных на это госсредств. Всего фигурантам вменяется ущерб в размере 100 миллионов рублей.

Новиков был 29 марта помещен под домашний арест сроком на два месяца.