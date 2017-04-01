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СМИ узнали подробности дела замдиректора Эрмитажа

ФСБ подозревает директора Государственного Эрмитажа по капстроительству Михаила Новикова в хищении бюджетных средств в ходе реставрации бывшего Запасного дома Зимнего дворца. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Поводом для уголовного дела Новикова послужили два госконтракта общей стоимостью 2,4 миллиарда рублей на реставрацию и приспособление для современного использования здания Запасного дома — «лабораторно-хранительского и административного корпуса».
Госконтракты на этом объекте на общую сумму 2,4 миллиарда рублей выполняло ЗАО «Балтстрой», топ-менеджеры которого проходят обвиняемыми в «деле реставраторов», связанном с хищениями на объектах Минкультуры.
Весной 2016 года по «делу реставраторов» были задержаны бывший замминистра культуры Григорий Пирумов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры России Борис Мазо, директор подведомственного министерству ФГУП «Центрреставрация» Олег Иванов, директор компании «БалтСтрой» Дмитрий Сергеев и руководитель дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта Борис Цагараев.
По версии следствия, в 2012 году Пирумов создал преступную группу, члены которой заключали государственные контракты с завышенной стоимостью реставрационных работ с целью хищения выделенных на это госсредств. Всего фигурантам вменяется ущерб в размере 100 миллионов рублей.
Новиков был 29 марта помещен под домашний арест сроком на два месяца.
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