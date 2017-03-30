Путин поблагодарил телеведущего CNBC за разделение Украины и Крыма

«Хочу вас поблагодарить за то, что вы, подняв эту проблему, сказали о том, что существует проблема Украины и Крыма. Вы как бы разделили Крым и Украину, и это правильно», — заявил Путин.

Свое заявление глава государства сделал на арктическом форуме в Архангельске, модератором которого выступил телеведущий CNBC. К вопросам о ситуации вокруг полуострова и о российско-американских отношениях Путин отнесся с иронией. Кроме того, в ходе обсуждения поднимались темы коррупции, митингов, борьбы с терроризмом.

«Вы нас так раскрутили, если можно сказать, на обсуждение проблем, выходящих за рамки Арктического региона, что делает дискуссии подобного рода востребованными и очень интересными. Большое Вам спасибо», - обратился Владимир Путин к Джеффу Катмору.