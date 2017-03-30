Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Путин поблагодарил телеведущего CNBC за разделение Украины и Крыма
Владимир Путин поблагодарил американского телеведущего Джеффа Катмора за формулировку о Крыме и Украине. Слова российского президента передает ТАСС.
«Хочу вас поблагодарить за то, что вы, подняв эту проблему, сказали о том, что существует проблема Украины и Крыма. Вы как бы разделили Крым и Украину, и это правильно», — заявил Путин.
Свое заявление глава государства сделал на арктическом форуме в Архангельске, модератором которого выступил телеведущий CNBC. К вопросам о ситуации вокруг полуострова и о российско-американских отношениях Путин отнесся с иронией. Кроме того, в ходе обсуждения поднимались темы коррупции, митингов, борьбы с терроризмом.
«Вы нас так раскрутили, если можно сказать, на обсуждение проблем, выходящих за рамки Арктического региона, что делает дискуссии подобного рода востребованными и очень интересными. Большое Вам спасибо», - обратился Владимир Путин к Джеффу Катмору.
В форуме, помимо главы российского государства, принимали участие президенты Исландии и Финляндии Гудни Йоханнессон и Саули Ниинистё. Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.
Оставить комментарий
Последние новости
-
ФБА "Экономика сегодня"
-
ТК «Звезда»
-
Rambler News Service