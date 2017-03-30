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Тимати создаст в Москве футбольный клуб
Группа компаний Black Star, которую возглавляет популярный российский исполнитель Тимати, планирует создать свой футбольный клуб. Об этом рассказал соучредитель Black Star Павел Курьянов (Пашу), сообщает ТАСС.
По его словам, компания не собирается заниматься «освоением» и "распилом" средств, а хочет развивать футбол в России. Он отметил, что Black Star может дать рынку «западный подход к этому бизнесу».
С названием футбольного клуба в компании пока не определились. Среди возможных вариантов числится и название бренда Black Star.
«Стартовые вложения в первый год оцениваем порядка 10 млн рублей. С нами в партнерстве по футбольному направлению работает человек, у которого есть лицензия Российского футбольного союза (РФС). Одна из наших целей на ближайшие 3-5 лет - создание футбольного клуба», - сказал Курьянов.
Вице-президента РФС Сергей Анохин поддерживает проект российского репера. По его словам, он может в том числе поспособствовать и развитию детско-юношеского футбола в России.
«Я рад, что такие перспективные и добившиеся успеха в бизнесе компании как Black Star интересуются футболом. Для меня это важно, так как затрагивается массовый и детско-юношеский футбол. С их подходом можно привлечь другого зрителя на трибуны и вовлечь в футбол», - сказал Анохин.
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