Тимати создаст в Москве футбольный клуб

Группа компаний Black Star, которую возглавляет популярный российский исполнитель Тимати , планирует создать свой футбольный клуб. Об этом рассказал соучредитель Black Star Павел Курьянов (Пашу), сообщает ТАСС

По его словам, компания не собирается заниматься «освоением» и "распилом" средств, а хочет развивать футбол в России. Он отметил, что Black Star может дать рынку «западный подход к этому бизнесу».

С названием футбольного клуба в компании пока не определились. Среди возможных вариантов числится и название бренда Black Star.

«Стартовые вложения в первый год оцениваем порядка 10 млн рублей. С нами в партнерстве по футбольному направлению работает человек, у которого есть лицензия Российского футбольного союза (РФС). Одна из наших целей на ближайшие 3-5 лет - создание футбольного клуба», - сказал Курьянов.

Вице-президента РФС Сергей Анохин поддерживает проект российского репера. По его словам, он может в том числе поспособствовать и развитию детско-юношеского футбола в России.

«Я рад, что такие перспективные и добившиеся успеха в бизнесе компании как Black Star интересуются футболом. Для меня это важно, так как затрагивается массовый и детско-юношеский футбол. С их подходом можно привлечь другого зрителя на трибуны и вовлечь в футбол», - сказал Анохин.