Порошенко обвинил Россию в построении «альтернативной Европы»

«Лидеры ЕС согласились по поводу будущих планов объединённой Европы. И последующие годы будут самыми важными для ЕС и для моей страны. Агрессоры внутри Европы не будут ждать. Россия сделает всё возможное, чтобы столкнуть ЕС с горы. И Кремль никогда не сдастся построить альтернативную Европу», — заявил Порошенко.

Свое заявление Порошенко сделал на конгрессе Европейской народной партии на Мальте. Политик добавил, что безопасность в Европе невозможна без стабильности на Украине. Порошенко призвал к построению «решительной Европы на защите общих ценностей» и отверг любые «компромиссы по российской агрессии».

Конфликт на востоке Украины начался после того, как жители Донецкой и Луганской областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединенных наций (ООН), в боях погибли порядка 10 тысяч человек. Киев неоднократно обвинял Москву в финансовой и военной помощи ополченцам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В Кремле все обвинения отвергают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.