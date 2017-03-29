Источник объяснил увольнение Нилова с поста главы ГИБДД

«Нилов был снят с поста в связи с достижением предельного возраста пребывания на госслужбе», — подтвердил источник.

62-летний Виктор Нилов занимал пост главы ГИБДД с июня 2011 года.

27 марта ряд СМИ сообщил о планах слияния ППС и ГИБДД. По данным прессы, реализована реформа будет не раньше 2018 года.