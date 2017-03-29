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Источник объяснил увольнение Нилова с поста главы ГИБДД
Виктора Нилова уволили с поста руководителя ГИБДД в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной службе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Нилов был снят с поста в связи с достижением предельного возраста пребывания на госслужбе», — подтвердил источник.
62-летний Виктор Нилов занимал пост главы ГИБДД с июня 2011 года.
27 марта ряд СМИ сообщил о планах слияния ППС и ГИБДД. По данным прессы, реализована реформа будет не раньше 2018 года.
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