"Это нервное": парники создали себе проблемы на ЧМ по фигурному катанию

Соревнования спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию начались с захвата китайской парой Суй Вэньцзин/Хань Цун уверенного лидерства и проблем российских спортсменов, одни из которых уже побороли свои главные трудности, другим же это еще предстоит сделать.

"Эта девочка – настоящая спортсменка"

"Стартуем", — боевое сообщение от тренера Нины Мозер корреспондент "Р-Спорт" получил за считанные часы до начала соревнований. Действующие чемпионы Европы и одни из основных фаворитов турнира Тарасова и Морозов оказались в шаге от досрочного завершения сезона после того, как партнерша получила сильный порез под левым коленом.

Десять швов, обезболивающий укол и консилиум с непростым решением ожидали фигуристку, которая встречала трудности с улыбкой. Между тем вероятные медали на тот момент мигом отошли на второй план — на кону стояла борьба за три олимпийские квоты, и без Тарасовой с Морозовым их завоевание выглядело проблематичным. На данный момент оно без них смотрится и вовсе нереальным.

Ребята вышли на разминку, резво размялись и сделали тройную подкрутку, тройной выброс риттбергер и тройной тулуп на "плюс". "Подвиг ли это? Я не хочу никаких характеристик давать, эта девочка – настоящая спортсменка. Она хотела выступать – она выступала", — сказала Мозер о Тарасовой после старта, осторожно добавив, что "самое главное, чтобы нога была завтра в норме, и мы смогли кататься".

"Это волшебные руки наших врачей, которые все сделали для того, чтобы я откаталась по-максимуму. Мысли сниматься не было, — призналась сама Тарасова, которая после злосчастной ситуации "больше испугалась за Вову", который перелетел через нее. "Мы собрались и сделали все, что должны были сделать", — заявил Морозов с уверенностью чемпиона Европы.

Бесшумное начало Столбовой

Столбова с Климовым вышли прямо перед партнерами по группе. Свою лирическую короткую программу "Лунный свет" на музыку Клода Дебюсси они начали так, как начинают победители. Пластично, выразительно и бесшумно. Лед под коньками Столбовой совершенно не хрустел, а даже чуточку подтаивал. Далее шел первый элемент – тройная подкрутка, которую в прошлом году Климов не мог делать из-за защемления нерва. Рука не поднималась выше плеча. "Готовы были отлично. Я не знаю, куда еще лучше быть готовым", — произнес Климов уже после проката. Так вот во время подкрутки партнершу чуть повело в сторону. "Он ее поймал, а сам не устоял", — констатировала Мозер.

Климов разводил руками, подшучивал и улыбался. "Это что-то нервное", — констатировал уже он. "Что-то пошло не так. Дальше, наверное, нас надломила эта ситуация", — фигурист словно даже не пытался подыскать нужные слова. А далее был выброс тройной флип и падение Столбовой, а также "отминусованный" тройной тулуп.

"Завтра спокойно можно кататься, практически нечего терять, надо чтобы ребята (Тарасова/ Морозов) первые были, а мы в десятку попали. Вот и все", — отдувался Климов за двоих. Столбова стремительно улизнула подальше от журналистов, но нашла в себе силы душевно обнять партнера и даже улыбнуться ему после провального дня.

Забияко верила в Тарасову

В первых же разминках локальное лидерство захватили герои последнего юниорского чемпионата мира австралийцы Екатерина Александровская Харли Виндзор (промежуточное 16-е место), а также победители прошлогоднего мирового первенства среди юниоров чехи Анна Душкова и Мартин Бидар (15-е место). Но когда над финской столицей уже сгущались сумерки, на лед вышли китайцы Юй Сяоюй и Чжан Хао, откатавшие практически безошибочно и получившие 75,23 балла (4-е место). Правда, третья российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт совсем немного уступили китайцам, набрав лучшие свои баллы в сезоне – 74,26.

Дуэт Мозер, на который в случае снятия Тарасовой/Морозова взваливалась бы огромная ответственность, учитывая необходимость поставки максимальной квоты на Олимпиаду, откатал безупречно, исполнив тройную подкрутку (правда, пока на третий уровень сложности), тройной тулуп и тройной выброс риттбергер.

"Я была уверена, что Женя (Тарасова) сможет выйти на лед, потому что она боец, и каких-то сомнений у меня не было, несмотря ни на что", — сказала Забияко, которую сама Мозер в прошлом году назвала бесстрашной. Наталья рухнула на тренировке после многооборотного выброса и получила серьезную травму головы, но после восстановилась и добилась вместе с партнером своего достаточно четкого места в отечественной иерархии парного катания. И вряд ли стоит этому удивляться: сама Забияко признавалась в интервью "Р-Спорт", что страха она не знает с детства, когда она развивала координацию прыжками с… гаражей.

"А по поводу давления из-за (олимпийских) квот, то я старался об этом не думать, — объяснил Энберт. — В любом случае мы – сборная России – одна команда, и мы все вместе добиваемся этих путевок".

Китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, еще какое-то время назад не блиставшие своей хореографией, продемонстрировали мини-спектакль "Blues for Klook" на музыку Эдди Луиса, приправив свой номер как эффектно разбросанными волосами партнерши в финальной позе, так и отменным тройным выбросом флип, тройной подкруткой и 81,23 балла. Это на полтора балла выше, чем у немцев Алены Савченко и Брюно Массо (79,84), сложнейший тройной выброс аксель которых завершился приземлением партнерши на обе ноги и щедрыми минусами.

Произвольную программу на чемпионате мира спортивные пары исполнят в четверг.