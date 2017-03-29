Сбербанк потерял 820 млн долларов на Украине

Сбербанк потерял 820 миллионов долларов из-за своей украинской «дочки», сообщает Life

Ранее сообщалось, что сумма сделки Сбербанка и латвийско-белорусского консорциума равна 130 миллионам долларов. Изначально сумма сделки предполагалась намного выше. Однако санкции в отношении российских банков, которые в середине марта ввел президент Украины Петр Порошенко , заметно повлияли на цену.

В итоге банк потерял 14 миллионов долларов, так как его капитал за январь — сентябрь 2016 года составил 144 миллиона долларов.

Но на самом деле потери окажутся еще больше, так как за 9 месяцев банк вложил в свою дочернюю компанию на Украине около 950 миллионов долларов, пишет Life.

По словам старшего директора банковской аналитической группы Fitch Ratings Александра Данилова, большую часть средств банк потерял еще раньше того, как начались убытки из-за кризиса и девальвации.

«По итогам девяти месяцев 2016 года, согласно отчётности, накопленный убыток составил девять млрд гривен, что съело большую часть из 12 млрд гривен, инвестированных в уставный капитал. Однако эти убытки уже отражены в отчётности по МСФО, поэтому если сделка осуществится на заявленных условиях, то на консолидированной прибыли это практически не отразится», - сказал Данилов.

Переговоры между банком и инвесторами продолжались с конца 2016 года. Закрытие сделки Сбербанк ожидает в первом полугодии 2017 года после получения соответствующего согласия регуляторов Украины и Латвии.