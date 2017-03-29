В соцсетях высмеяли презентацию Киева к "Евровидению-2017"

Пользователи социальных сетей раскритиковали презентационное видео «Евровидения-2017». Ролик был опубликован в аккаунте министерства иностранных дел Украины в Facebook.

В ролике мэр украинской столицы Виталий Кличко представляет зрителям лучшие стороны города. В частности, политик заявляет, что «Киев - европейский город, где богатая история переплетается со стремительной современностью».

«Сценарий, монтаж - боль. Но еще печальнее - музыкальное сопровождение», «Чуваки, да вы достигли дна, но все равно продолжаете рыть», «Это промо Киева или Виталика? (Виталия Кличко, мэра Киева – Рамблер/новости», «Мне одному показалось что я в каком то другом киеве живу? «безопасный общественный транспорт»?», - написали пользователи Facebook в комментариях к видео.

В то же время набирает популярность альтернативное видео, опубликованное в Facebook пользователем Олегом Ривтиным. Автор ролика обращает внимание на «плохие стороны города»: переполненный общественный транспорт, мусор, незаконное строительство.

Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут 9 и 11 мая, финал конкурса состоится 13 мая.