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Стало известно, как Украина готовится к "Евровидению"
В центре Киева начались подготовительные работы к проведению «Евровидения-2017». Об этом сообщает украинский «5 канал» со ссылкой на официального представителя конкурса Павла Шилько.
«В центре уже установлена система для доступа, устанавливают систему безопасности. С 8 апреля работы будут идти высокими темпами», — заявил Шилько.
Международный выставочный центр (МВЦ) поделен на три павильона. В одном из павильонов пройдет само шоу, а в двух других построят гримерные и зал для прессы. Шилько отметил, что «все идет по плану». Мэр Киева Виталий Кличко ранее заявил, что подготовительные работы будут закончены к 1 мая.
Полуфиналы «Евровидение-2017» пройдут 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая. Служба безопасности Украины (СБУ) ранее запретила российской участнице Юлии Самойловой въезд в страну на три года.
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