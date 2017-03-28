Спикер Рады: Россия вторгнется на Украину через Белоруссию

«Нынешние военные учения "Запад-2017" вызывают беспокойство на Украине... Не следует исключать худшего сценария: использование учений как минимум для дискредитации Беларуси, а как максимум - осуществления прямой агрессии или диверсионной подрывной деятельности на территории Беларуси против нашего государства», - сказал Парубий.

Он также отметил важность того, чтобы наступление на Украину не началось одновременно с территории России и Белоруссии.

Стратегические учения «Запад-2017» - это главное мероприятие совместной подготовки вооруженных сил России и Белоруссии в этом году. Учения запланированы на сентябрь 2017 года. Они пройдут одновременно на нескольких полигонах в двух странах.