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Спикер Рады: Россия вторгнется на Украину через Белоруссию
Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что обеспокоен российско-белорусскими учениями «Запад-2017», которые назначены на осень 2017 года. По его словам, в результате мероприятий Россия может вторгнуться на Украину, сообщает информационное агентство «Укрининформ».
«Нынешние военные учения "Запад-2017" вызывают беспокойство на Украине... Не следует исключать худшего сценария: использование учений как минимум для дискредитации Беларуси, а как максимум - осуществления прямой агрессии или диверсионной подрывной деятельности на территории Беларуси против нашего государства», - сказал Парубий.
Он также отметил важность того, чтобы наступление на Украину не началось одновременно с территории России и Белоруссии.
Стратегические учения «Запад-2017» - это главное мероприятие совместной подготовки вооруженных сил России и Белоруссии в этом году. Учения запланированы на сентябрь 2017 года. Они пройдут одновременно на нескольких полигонах в двух странах.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что при разработке сценария военных учений будет учитываться усиление активности НАТО вблизи границ Союзного государства.
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