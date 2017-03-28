Ученые выяснили настоящее отношение кошек к людям

Кошки получают удовольствие от контакта с людьми. К такому выводу пришли американские исследователи. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на научный журнал Behavioiral Processes

Во время опыта кошкам давали возможность выбрать между общением с человеком, доступом к еде, игрушками и сильными запахам. В эксперименте участвовали 50 животных. Эксперты наблюдали за кошками несколько часов.

«Мы обнаружили, что 50 процентов кошек предпочитают взаимодействие с социальным раздражителем даже в случае, если у них был прямой выбор между социальным взаимодействием с человеком и другими стимулами из остальных трех категорий», — говорится в публикации.

Результаты эксперимента опровергают распространенное убеждение, будто кошки безразличны к людям. В сентябре 2015 года ученые из Университета Линкольна в Великобритании выяснили, почему кошки эмоционально меньше привязаны к хозяевам, чем собаки. Проанализировав поведение 20 взрослых кошек, исследователи установили, что у кошек ощущение безопасности не связано с человеком.