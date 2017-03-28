Шарапова получила травму

Во время очередной тренировки 29-летняя российская теннисистка Мария Шарапова , которая готовится к возвращению на корт, получила травму лодыжки левой ноги, сообщает Daily Mail

Россиянку заметили на улице. К левой ноге у нее был прикреплен пакет со льдом.

В марте прошлого года Шарапова подтвердила, что не прошла допинг-тест. В ее пробе было обнаружено запрещенное вещество мельдоний. В июне Международная федерация тенниса дисквалифицировала спортсменку на два года. Позже, по решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне, срок отстранения был сокращен до 15 месяцев.

Возвращение Шараповой назначено на 26 апреля 2017 года. Она примет участие в турнире в Штутгарте в Германии.

Мария Шарапова, экс-первая ракетка мира, является пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема, победительницей Кубка Федерации и обладательницей серебряной медали Олимпийских игр в Лондоне в одиночном разряде.

В общей сложности Шарапова одержала победу в 38 турнирах WTA, из них 35 - в одиночном разряде.